- Ankaralı kadınlar Dünya Kadınlar Gününü Bülent Serttaş konseri ile kutladı

Gölbaşı Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Bu etkinlik kapsamında ünlü sanatçı Bülent Serttaş Gölbaşı'nda sahne aldı. Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen konserde Ankaralı kadınlar Bülent Serttaş ile coştu. Bülent Serttaş seslendirdiği parçalarla Ankaralı kadınlara müzik şöleni yaşattı. Konserde Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şişmek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan yer aldı. Konser öncesi Gölbaşı halkına seslenen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Türk milleti olarak tarih sahnesine çıktığımız, büyük imparatorluklar kurduğumuz ilk günden bugüne kadar kadın bizde her zaman baş tacı olmuştur. Anadolu'da Kurtuluş Harbi'nde kadınlarımızın göstermiş olduğu kutlu mücadele tarihte eşsiz bir örnektir. Kurtuluş Savaşı sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk yeni kurulan Cumhuriyetimizin her alanından Türk kadınına hak ettiği değeri vermiş. Yaşamın her alanında kadının yerini başka tutmuştur. Bu anlamlı günde Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Büyük üstat Neşet Ertaş'ında dediği gibi kadınlar insandır biz insanoğluyuz" dedi.