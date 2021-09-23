Ankaralı Ayşe, Kulalı hayranlarıyla buluştu - Haberler
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Ankaralı Ayşe, Kulalı hayranlarıyla buluştu

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Ankaralı Ayşe, Kulalı hayranlarıyla buluştu

Kula Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Beşibiyerde Turizm Sanat Festivali'nin ilk gününde sahne alan ünlü sanatçı Ayşe Dinçer, Kulalı hayranlarıyla buluştu.

Kula Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Beşibiyerde Turizm Sanat Festivali'nin ilk gününde sahne alan ünlü sanatçı Ayşe Dinçer, Kulalı hayranlarıyla buluştu. Kulalılara unutulmaz bir gece yaşatan Ankaralı Ayşe, söylediği parçalarla konsere katılanları coşturdu.

Kula Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Beşibiyerde Turizm Sanat Festivali, ünlü sanatçı Ankaralı Ayşe Dinçer konseri ile başladı. Kulalı hayranlarıyla buluşan Ayşe Dinçer, sahnede söylediği parçalarla Kulalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Seslendirdiği hareketli parçalar ile konsere katılanları coşturan Dinçer, 4 yıl aradan sonra yine Kulalı hayranlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. - MANİSA

Ankaralı Ayşe, Kulalı hayranlarıyla buluştu

Ankaralı Ayşe, Kulalı hayranlarıyla buluştu

Ankaralı Ayşe, Kulalı hayranlarıyla buluştu

Ankaralı Ayşe, Kulalı hayranlarıyla buluştu

Ankaralı Ayşe, Kulalı hayranlarıyla buluştu

Ankaralı Ayşe, Kulalı hayranlarıyla buluştu

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