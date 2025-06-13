Ankara YENİMAHALLE su kesintisi! 13-14 Haziran ASKİ Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara YENİMAHALLE su kesintisi! 13-14 Haziran ASKİ Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Yenimahalle ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Haziran Ankara Yenimahalle su kesintisi saatleri...

Yenimahalle su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.06.2025 19:20:00

Tamir Tarihi: 13.06.2025 22:15:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ TURGUT ÖZAL MAHALLES 2217 SOKAK İÇERİSİNDE 100MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ÇAKIRLAR MAHALELESİ

Ankara YENİMAHALLE su kesintisi! 13-14 Haziran ASKİ Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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