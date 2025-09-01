Ankara YENİMAHALLE su kesintisi! 1-2 Eylül ASKİ Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Yenimahalle su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

ASKİ Yenimahalle su kesintisi açıklandı:

Arıza Tarihi: 1.09.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 2.09.2025 09:00:00

Detay: KESİKKÖPRÜ HAMSU İLETİM HATTINDA ANİ OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI İVEDİK TEMİZ SU ARITMA DEPO SEVİYESİ DÜŞÜK KALMIŞ OLUP ŞEHİR İÇİ ANA İSALE HATLARINDA YETERLİ SU OLMADİGİNDAN DOLAYİ SU KESİNTİSİ VE BASİNC DUSUKLUGU YASANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: Memlik Mahallesi tamamı Güneykent Bahçelievler Yapı kooperatifi dervişler sitesi 3602 cadde Yakacık mahallesi 3585 cadde civarı üst kodları 3847 4050 4048 3607 sokak civarı YAKACIK MAHHALLESİ BAĞLAR MEVKİ YAKACIK OYUKLU TOKİ BLOKLARI KALETEPE MAHALLESİ BİR KISMI GÜVENTEPE MAHALLESİ'NİN BİR KISMI GÜZELYAKA MAHALLESİ ERGENEKON MAHALLESİ'NİN BİR KISMI PAMUKLAR MAHALLESİ'NİN ALT KODLARI.