Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
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Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı

Ankara Valisi Vasip Şahin, 1 Haziran sonrası normalleşmeye geçen tedbirler sonrası kentte koronavirüs vakalarındaki beklenen düşüşü yakalayamadıklarını belirterek, vatandaşları uyardı.

15.06.2020 22:02 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:29

Koronavirüs salgınında 1 Haziran sonrası normalleşme takvimine giren ülkemizde vaka sayılarının son günlerde artmasından dolayı illerin valilerinden peş peşe uyarılar geliyor. Bu uyarıların en sonuncusu da Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Ankara Valisi Şahin, koronavirüs vakalarında kent genelinde beklenen düşüşü yakalayamadıkları için Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin, "Değerli Ankaralılar, Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de 'Kovit-19' vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı. Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim. Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim. Bizden uymamız beklenen; Maske, mesafe, temizlik" ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Şahin'den, 'koronavirüs' uyarısı

TÜRKİYE'DE SON KORONAVİRÜS VERİLERİ

1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen ülkemizde vaka sayısındaki artış endişe uyandırıyor. Bugün açıklanan 15 Haziran verilerine göre son 24 saatte 1592 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 179 bin 831'e çıktı. Son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 4 bin 825'e yükseldi.

Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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