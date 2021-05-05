Ankara Üniversitesi Espor Topluluğu TFT ve LoL turnuvaları ile geliyor!
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Ankara Üniversitesi Espor Topluluğu TFT ve LoL turnuvaları ile geliyor!

Ankara Üniversitesi Espor Topluluğu TFT ve LoL turnuvaları ile geliyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

3 turnuva birden sizlerle birlikte!

Ülkemizin başarılı üniversitelerinden birinin espor topluluğu olan Ankara Üniversitesi Espor Topluluğu TFT ve LoL turnuvalarıyla geliyor. Turnuvalar, üniversitenin espor topluluğuna ait Instagram sayfası üzerinden paylaşıldı.

Turnuvaların başvuruları ise hala devam ediyor. TFT ve LoL turnuvalarına ek olarak FPS seven oyuncular için üniversitenin CS: GO turnuvası da mevcut. Düzenlenen turnuvalar ve tarihleri şu şekilde:

Teamfight Tactics Turnuvası (7 Mayıs 2021 Cuma)

League of Legends Turnuvası (8 Mayıs 2021 Cumartesi)

Counter-Strike: Global Offensive (16 Mayıs 2021 Pazar)

Turnuvalara başvuru yapmak ise çok kolay. Sırasıyla , ve için oyunların üstüne tıklayarak başvuru formlarına ulaşabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak turnuvalara katılacak tüm takımlara şimdiden başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!

Kaynak: Playerbros

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