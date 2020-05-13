ANKARA Toprakla buluşan yerel tohumlar filizlendi
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ANKARA Toprakla buluşan yerel tohumlar filizlendi

Toprakla buluşan yerel tohumlar filizlendiKAYBOLMAYA yüz tutan yerel tohumlar, 'Yerel Tohum Buluşmaları' projesi kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde toprakla buluştu.

ANKARA Toprakla buluşan yerel tohumlar filizlendi
13.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:08

Toprakla buluşan yerel tohumlar filizlendi

KAYBOLMAYA yüz tutan yerel tohumlar, 'Yerel Tohum Buluşmaları' projesi kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde toprakla buluştu. 3'üncü kez ekimi yapılan salatalık, kavun, karpuz, domates, marul, biberden oluşan toplam 2 bin 500 fide filizlenip boy vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 2017 yılında başlatılan 'Yerel Tohum Buluşmaları' projesi kapsamında korumaya alınan ata yadigarı tohumlar, her geçen gün artıyor. Proje kapsamında şimdiye kadar halkın ve çiftçilerin elinde bulunan 1131 ata yadigarı yerel tohum çeşidi toplandı. Bakanlık tarafından yürütülen proje kapsamında toplanıp tasnif edilen sebze meyve tohumları, TİGEM Karacabey işletmesinde fide haline getirilerek, TİGEM işletmelerine gönderildi. Salatalık, kavun, karpuz, domates, marul, biberden oluşan yaklaşık 2 bin 500 fide, TİGEM'in Polatlı Tarım İşletmesinde ekildi. 3'üncü kez toprakla buluşan fideler filizlenip boy vermeye başladı.

'411 ÇEŞİT TOHUMU TOPRAKLA BULUŞTURDUK'

TİGEM Polatlı İşletme Müdürü Ünal Kılıç, mısır, kabak, barbunya, biber, domates, lahana, maydanoz, terenin de aralarında bulunduğu 411 çeşidin tohumlarını toplayıp çoğaltım işlemi gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yıl 3'üncü kez yerel tohumu ekimi yaptıklarını kaydeden Kılıç, "TİGEM'in yanı sıra Ankara Tarla Bitkileri Merkez Enstitüsü tarafından da 41 adet hububat çeşidi ekimi gerçekleştirilmiştir. Bir hafta önce burada 3 bin metrekare alanda toplamda 2 bin 500 fide ekimi gerçekleştirdik. Kandıra'nın sivri biberinden, Samsun'un köy salatalığına, Çorum'un 10 dilim kavunundan, Ankara Ayaş'ın bodur domatesinin tohumlarını toprakla buluşturduk" dedi.

'UNUTULMUŞ LEZZETLERİ TAKDİM EDECEĞİZ'

Ekim ayında tohum hasadı yapacaklarını aktaran Kılıç, topladıkları tohumları da çiftçilerle buluşturacaklarını söyledi. Kılıç, "Tohumlar toplandıktan sonra Tarım Kredi Kooperatifleri aracıyla, çiftçilerimize dağıtılacaktır. Çiftçilerimiz de bu tohumları ekerek çıkan mahsuller bakanlığımızın yönlendirmesiyle, zincir marketlerde satışa sunularak, bu unutulmuş lezzetleri tekrardan vatandaşımızla takdim edeceğiz" diye konuştu.

ANKARA Toprakla buluşan yerel tohumlar filizlendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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