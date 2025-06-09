Ankara SİNCAN su kesintisi! 9-10 Haziran ASKİ Sincan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara SİNCAN su kesintisi! 9-10 Haziran ASKİ Sincan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Sincan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sincan ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Haziran Ankara Sincan su kesintisi saatleri...

Sincan su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.06.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 9.06.2025 19:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli bey obası mahallesi küme evleri içerisindeki su deposunda oluşan vana arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Bey obası mahallesi tamamı.

Ankara SİNCAN su kesintisi! 9-10 Haziran ASKİ Sincan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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