Ankara SİNCAN su kesintisi! 9-10 Haziran ASKİ Sincan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Sincan su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.06.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 9.06.2025 19:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli bey obası mahallesi küme evleri içerisindeki su deposunda oluşan vana arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Bey obası mahallesi tamamı.