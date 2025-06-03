Ankara PURSAKLAR su kesintisi! 3-4 Haziran ASKİ Pursaklar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Pursaklar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

PURSAKLARSU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.06.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 3.06.2025 19:15:00

Detay: Pursaklar İlçesi Fatih mahallesi Gülyaz Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Merkez mahallesi bir kısmı Fatih Mahallesi nin bir kısmı