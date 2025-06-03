Ankara PURSAKLAR su kesintisi! 3-4 Haziran ASKİ Pursaklar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara PURSAKLAR su kesintisi! 3-4 Haziran ASKİ Pursaklar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Pursaklar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Pursaklar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Haziran Ankara Pursaklar su kesintisi saatleri...

Pursaklar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

PURSAKLARSU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.06.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 3.06.2025 19:15:00

Detay: Pursaklar İlçesi Fatih mahallesi Gülyaz Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Merkez mahallesi bir kısmı Fatih Mahallesi nin bir kısmı

Ankara PURSAKLAR su kesintisi! 3-4 Haziran ASKİ Pursaklar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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