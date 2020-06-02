ANKARA 'Pandemi sürecinde makyaj, yapan ve yaptıran kişi için riskli' -yeniden 'Pandemi sürecinde makyaj, yapan ve yaptıran kişi için riskli' GAZİ Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Nur Aksakal, herkesin kendine göre bir bakteri florası olduğu için makyaj malzemelerinin kişiye özel olması gerektiğini belirtti.

'Pandemi sürecinde makyaj, yapan ve yaptıran kişi için riskli' GAZİ Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Nur Aksakal, herkesin kendine göre bir bakteri florası olduğu için makyaj malzemelerinin kişiye özel olması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Aksakal, "Pandemi sürecinde makyaj hem yaptıran hem de yapan kişi açısından riskli durum" dedi.

Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Nur Aksakal, güzel olmanın birinci koşulunun sağlıklı olmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aksakal, "Güzelleşmeye çalışırken sağlığımızdan olmamamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığı da Bilim Kurulu aracılığıyla bu anlamda birçok kuruluş için önlemler yayımladı. Kuaförler ve berberler içinde bir takım önlemler var. Tüm süreç boyunca zorunlu saç kesme ya da boyama sırasında mutlaka maske kullanılmalı. Kuaföre girerken el hijyenine dikkat edilmeli. Gittiğiniz yerde 'maske takılıyor mu, genel dezenfeksiyon önlemlerine uyuluyor mu, mesafeler ayarlanmış mı, içerisi çok kalabalık mı' bunlar önemli kriterler. Eğer bunlar sağlanıyorsa karşınızdaki kişi sizin için olumlu bir ortam hazırladıysa size mesafenizi korumak, maskenizi takmak ve el hijyeninizi uygulamak dışında çok fazla iş kalmıyor, işlemlerinizi yaptırıyorsunuz" diye konuştu.

'MÜMKÜNSE KENDİMİZE BİR SET ALALIM ONU KULLANALIM'

Randevulu çalışmanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Aksakal, "Randevulu sistemle çalışıyor olması ve tek kullanımlıklar olmak üzere gerçekten hijyenik olarak bir başkasına aktarmayacak malzemelerin kullanılması gerekiyor. Küçük işletmeleri düşünürseniz tek kullanımlık malzemeler oldukça büyük masraflara neden oluyor. O nedenle tek kullanımlık şöyle evirilebilir; kişiye özel kullanılan ve ardından hemen temizlenen ürünler de kullanılabilir. Havlu kullanılabilir; ama kullanıldıktan sonra en az 60 derecede olacak şekilde deterjanla makinede yıkamanız gerekir. Randevu verirken kişilerin kendi kullandığı törpüleri, manikür setleri ya da cımbız gibi özel kullandığı malzeme varsa bununla gelmelerinin hatırlatılması gerekiyor. Mümkünse kendimize bir set alalım onu kullanalım daha rahat ederiz. Havlumuzu setimizi de alarak da gidebiliriz bu da başka bir çözümdür" dedi.

'BAKTERİLER DAHA FAZLA ÜREYEBİLİYOR'

Bu süreçte kuaförlerde makyaj ve yüz güzellik bakımlarının yasaklandığını hatırlatan Prof. Dr. Aksakal, "Bunun da bir nedeni var. Aslında biz uzunca bir süredir makyaj malzemelerinin kişiye özel olması gerektiğini ve böyle ortamlarda makyaj malzemelerimizle gelmemizin en doğrusu olduğunu söylüyoruz. Çünkü herkesin kendine göre bir bakteri florası var. Siz normalde kendiniz bile kullanırken aslında makyaj malzemelerini uzun süre kullanmamak ve paylaşmamak üzerine mesajlar alıyorsunuz. Kullandığınız malzemenin rengi, kokusu değişirse ya da uzun süre kullandığınızı hissediyorsanız değiştirmek durumundasınız. Çünkü orada bakteriler özellikle daha fazla üreyebiliyor. Hem paylaşmamak hem de vakti gelince değiştirmek zaten önerilen bir kuraldı. Şimdi böyle bir durumda da iki nedenle bu önemseniyor. Birincisi, o malzemeleri enfekte edebilirsiniz, makyaj malzemesini bir kişi kullandı yarım saat sonra başka birine kullanmak gerekebilir o nedenle bir risk vardı. Direkt 'Kovid-19 bulaşır' demek çok uygun değil; ama bir risk var. İkinci konu da yakın temas, makyaj yaparken belli bir süre çok yakın temasta bulunmanız gerekiyor. Hem yaptıran hem de yapan kişi açısından riskli durum" ifadelerini kullandı.

'VİRÜS GÖZDEN BULAŞABİLİYOR'

Gözün özellikle korunması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Aksakal, makyaj yaparken de eyelinerler, rimeller gibi çok değişik malzemeler kullanıldığını ve bunların da hem sürülmesi sırasında hem de çıkartırken dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Aksakal, "El hjyeniyle birleştirdiğimizde de mutlaka makyaj yapmadan önce el temizliği çok önemli gözü korumak adına. Çünkü Kovid-19 hastalığına neden olan virüs gözden, mukozalardan, ağızdan, burundan el teması yoluyla bulaşabiliyor. O nedenle lensinizi takarken çıkarırken önce elinizi yıkamanız, lensinizi takmanız, göz makyajınızı mümkün olduğunca hafif tutmanız önemli. Çıkarmadan önce de yine ellerinizi yıkamanız, önce lensinizi çıkarıp, sonra makyajınızı temizlemeniz zaten genel önerilerimiz arasında. Aksi takdirde sadece Kovid-19 değil, göz enfeksiyonları da olabiliyor. Ortak makyaj malzemesi kullanımı ve önlem alınmadan yapılan bakımlarda da maalesef diğer insanlara bulaşabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA