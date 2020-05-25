Ankara'nın "kuş cenneti" 200 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
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Ankara'nın "kuş cenneti" 200 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapan "kuş cenneti" bir birinden güzel kuşların sesleriyle yankılanıyor.

Ankara'nın
25.05.2020 20:53 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:14

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapan "kuş cenneti" bir birinden güzel kuşların sesleriyle yankılanıyor.

Davutoğlan Mahallesindeki "kuş cenneti" Sarıyar barajının kuzeyinde, Aladağ çayı ile birleştiği noktada marnlı tepeler arasında oluşmuş sulak bir alan olarak dikkat çekiyor.

İlçeye 32 kilometre mesafedeki "kuş cenneti" 451 hektarlık bir yaban hayatı geliştirme sahası olarak biliniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince de "kuş cenneti"nin balıkçıl türü kuşlara beslenme ve üreme alanı sunduğunu belirtiliyor.

"Kuş cenneti", ülkemizin kırmızı listesindeki 'tehlike altına girmeye yakın' statüsünde gösterilen küçük Alabalıkçılı'n önemli bir popülasyonu noktası ve buranın üreme ile beslenme alanı olarak dikkati çekiyor.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yaptığı açıklamada, kuş zenginliğinin ve çeşitliliğinin tüm ülke insanına tanıtılmasını sağlamak üzere, her yıl düzenledikleri foto safariyi bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yapılamadığını söyledi.

"Kuş cenneti" içerisinde bir ziyaretçi merkezi oluşturulduğunu dile getiren Öntaş, şöyle konuştu:

"Burada kuş gözlem kulübeleri de bulunuyor. Bu kulübeler, sahanın en uygun noktalarına yerleştirilerek kuşların daha iyi görülmesi sağlanıyor. Kuş cennetinde yaklaşık 200 kuş türünün yaşam alanını oluşturuyor. Alanda üreyen, kışlayan, beslenen ve barınan kuş popülasyonları için Aladağ Çayı'nın varlığı ve baraj su seviyesindeki mevsimsel salınım büyük önem taşımaktadır.Kuş Cenneti'nde üreyen balıkçıl ve leylek türlerinin hemen tamamı Aladağ Çayı ve Çay'ın etkilediği alanlarda beslenmektedir. "

Kuşların üreme döneminin Mayıs ile Temmuz ayları arasında olduğunu aktaran Öntaş, barajdaki su seviyesinin yükselmesi ağaçlarda ve sazlıklarda kuluçkaya yatan kuşlar için güvenli ve korunaklı ortamların oluşmasını sağlarken, alanda kuşların besinini oluşturan kurbağa, böcek ve balık gibi canlıların popülasyonlarının artmasını da sağladığını kaydetti.

"Kuş cennet"inin Arıkuşu, Karaleylek, Yeşilbaş, Gri balıkçıl, Karabaş kuşu, Küçük akbaba, Küçük balaban, Leylek, Kerkenez, Kızılbacak, Atmaca, Aladoğan, Angıt, Karabatak yaklaşık 200 tür kuşa ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Öntaş, "Burası Ankara'ya en yakın ve kuş çeşitliliği bol olan bir yer. Bu yüzden bizde çok önemsiyoruz. Aldığımız bilgilere göre de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, sessizliğin hakim olmasının akabinde Kuş cennetinde kuş sayısının da giderek arttığını aktardılar. Gerçekten Kuş cenneti şimdi kuş sesleriyle yankı buluyor. Kuşlar ne tür sesler çıkarıyor duymak gerek." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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