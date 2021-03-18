Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 18 Mart için anlamlı klip
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 18 Mart için anlamlı klip

18.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:45
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 18 Mart için anlamlı klip

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Çanakkale şehitlerini 'Çanakkale Derler' adlı türküyle andı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Çanakkale şehitlerini 'Çanakkale Derler' adlı türküyle andı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Çanakkale destanının kahramanlarını anlamlı bir çalışmayla andı. İcra Sanatları Fakültesi öğretim görevlileri, Rektör Prof. Erol Parlak'a ait olan "Çanakkale Derler (Uyan Memed)" adlı türküyü seslendirdi. Üniversite ses stüdyosunda seslendirilen eserin klibinin çekimi ise üniversitenin yerleşkesinde yapıldı.

Türkünün seslendirmesinde İcra Sanatları Fakültesi Öğr. Gör. Salih Gündoğdu'ya Öğr. Gör. Eren Can Yıldız çello ve bas bağlama, Öğr. Gör. Mehmet Şimşek kabak kemane, Öğr. Gör. Sedat Akdağ 4 telli bağlama ve Öğr. Gör. Burak Çakır ritim sazıyla eşlik etti. Eserin düzenlenmesini Öğr. Gör. Sedat Akdağ üstlenirken, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde çekilen klibin yönetmenliğini Eyyüp Aydeniz yaptı. - ANKARA

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 18 Mart için anlamlı klip
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 18 Mart için anlamlı klip
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 18 Mart için anlamlı klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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