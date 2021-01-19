Son dakika haberleri! Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
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Son dakika haberleri! Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

19.01.2021 07:28 | Son Güncelleme: 19.01.2021 08:41

Son dakika gündem haberine göre Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 12 kişi yakalandı.

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 12 kişi yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, daha önce düzenlenen 2 ayrı operasyon sonrası yasa dışı bahis oynatarak illegal gelir elde ettikleri belirlenen suç örgütü üyesi 15 kişinin bilgilerine ulaştı.

Kimliği tespit edilen zanlılara yönelik, Ankara merkezli 4 ilde önceki gün yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında şirket sahiplerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yasa dışı bahisten kazanıldığı belirlenen 184 bin 345 lira, yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde altın, 6 bin 580 dolar, 3 bin 335 avro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Örgüt üyelerinin hesaplarında yapılan incelemelerde, 80 milyon lira civarında para hareketinin olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Son dakika haberleri! Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika haberleri! Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika haberleri! Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika haberleri! Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika haberleri! Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika haberleri! Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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