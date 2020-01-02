: Eski AK Partili vekil "Erdoğan rahatsız" dedi ve ekledi: Parlamenter sisteme dönülecek

02.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:53

Eski AK Parti milletvekili Emin Şirin, Ankara'da 2017 referandumu iptal edilerek parlamenter sisteme dönme planları yapıldığını söyledi. Bu iddianın Ankara'dan gelen bir kulis bilgisi olduğunu ifade eden Şirin, HDP'nin yaptığı referandum iptali başvurusunu Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gündeme alacağını dile getirdi. Şirin ayrıca, "Erdoğan 50+1'den rahatsız" dedi.

"AYM, HDP'NİN BAŞVURUSUNU GÜNDEME ALACAK"

Babıali TV'de Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayan Emin Şirin, HDP'nin 16 Nisan 2017 referandumundan hemen sonra referandumun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yaptığını, Yüksek Mahkeme'nin Erdoğan'ın da zımni onayıyla bu başvuruyu gündemine alarak 2017 referandumunu iptal etmesinin ve böylelikle parlamenter sisteme dönüşün planlandığını söyledi. Bunun Ankara'da konuşulan bir kulis bilgisi olduğunu söyleyen Şirin, "Erdoğan 50+1'den rahatsız, bekleyip göreceğiz" dedi.

Emin Şirin

"YENİ BİR DÜZENE GEÇİYORMUŞUZ GİBİ"

Devletin içinde başka paralel yapılanmalar ortaya çıktığını ve emarelerin yeni bir düzene geçiliyor şüphesi yarattığını söyleyen Emin Şirin, "Yeni bir düzene geçiyormuşuz gibi. Sanki bugün devletin içinde başka paralel yapılanmalar da ortaya çıkmaya başladı gibi görünüyor. SADAT'ın fuarındaki konuşmalara bakıyorsunuz, güvenlik kuruluşu adı altındaki bazı kuruluşların tavırlarına bakıyorsunuz, bütün bunlara baktığınızda, başka paralel yapılanmalar da var mı diye endişe etmemek kabil değil" şeklinde konuştu.

"BU KADARDA BIRAKALIM"

Şirin, kendisine yöneltilen "Nasıl yapılar bunlar, paramiliter başka bir yapı mı?" sorusunu, "Söylediklerimin içinde hepsi var. Bu kadarda bırakalım, bundan sonrası çünkü mahkemelik hale geliriz" şeklinde yanıtladı.

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