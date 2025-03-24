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Ankara KAZAN su kesintisi! 24-25 Mart ASKİ Kazan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara KAZAN su kesintisi! 24-25 Mart ASKİ Kazan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Kazan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kazan ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Mart Ankara Kazan su kesintisi saatleri...

Kazan su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.03.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 24.03.2025 17:00:00

Detay: Etimesgut ilçe sınırları içerisinde meydana gelen içmesuyu arızası sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi; Bayraktar Caddesi Gıdacılar Caddesi Aksoy Caddesi Dağyaka Caddesi ve bağlı sokaklar Saray Caddesi Gimat Kooperatifi

Ankara KAZAN su kesintisi! 24-25 Mart ASKİ Kazan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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