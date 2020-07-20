Ankara Kazada savrulan otomobil, apartman bahçesine uçtu: 3 yaralı
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Ankara Kazada savrulan otomobil, apartman bahçesine uçtu: 3 yaralı

Kazada savrulan otomobil, apartman bahçesine uçtu: 3 yaralıFatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, çarpışan iki otomobilden biri savrularak trafik levhalarını parçaladıktan sonra aparatmanın bahçesine uçtu.

Ankara Kazada savrulan otomobil, apartman bahçesine uçtu: 3 yaralı
20.07.2020 07:33 | Son Güncelleme: 20.07.2020 07:41

Kazada savrulan otomobil, apartman bahçesine uçtu: 3 yaralı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, çarpışan iki otomobilden biri savrularak trafik levhalarını parçaladıktan sonra aparatmanın bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Aşağı Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Güneş Bulvarı üzerinde ilerleyen Okan Kılıç yönetimindeki 06 YA 0264 plakalı otomobil ile 06 AEZ 183 plakalı otomobil, Oran kavşağında çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kılıç yönetimindeki otomobil, trafik levhalarına çarptıktan sonra yol kenraındaki bir apartmanın demir korkuluklarını kırarak bahçeye uçtu. Kazada, hurda yığınına dönen 06 YA 0264 plakalı otomobildeki sürücü Okan Kılıç ile yanındaki arkadaşı Ali Eren Yurdakul ve diğer otomobilin sürücü yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Okan Kılıç, Ali Eren Yurdakul ve diğer otomobilin sürücüsünü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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