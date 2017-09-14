Ankara Kamyon ile Çarpışan Taksideki Karı Koca Can Verdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde dün akşam saatlerinde saban balyası yüklü kamyonla ile çarpışan ticari takside bulunan sürücü Ömer Faruk ile yanındaki eşi Fatma Göksu, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak çıkarılıp, kaldırıldıkları hastanede gece hayatlarını kaybettiler. Kaza, Çubuk-Şabanözü karayolunda, Karadana Kavşağı'nda meydana geldi. Şabanözü istikametinden Çubuk yönüne gelmekte olan Ömer Faruk Göksu yönetimindeki 06 CDT 06 ticari plakalı otomobil, karşı istikamete giden Barış Demir idaresindeki 06 PLK 51 plakalı saman balyası yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen ticari taksi sürücüsü Ömer Faruk ve yanındaki eşi Fatma Göksu ağır yaralandı. Sıkıştıkları otomobilden itfaiye tarafından çıkarılan ve ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 70 yaşındaki Ömer Faruk Göksu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı 62 yaşındaki Fatma Göksu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen gece saatlerinde can verdi.



Kaza nedeniyle Çubuk-Şabanözü karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Kamyon şoförü Barış Demir ifade için gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Otomobildeki Göksu ailesinin hasta ziyaretinden geldiği öğrenildi. İlçede uzun yıllar taksicilik yapan 4 çocuk babası Ömer Faruk Göksu ile eşinin ölüm haberini duyan yakınları hastaneye akın etti. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Ömer Faruk Göksu'nun cenazesi, Çubuk Merkez Kebir Büyük Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından bugün Paşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.