Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik, Başkanımızı Makamında Ziyaret Etti
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Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik, Başkanımızı Makamında Ziyaret Etti

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik, Başkanımızı Makamında Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sn. Dr. Cahit Çelik, Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Uzmanları Tuğçe Rodoplu ve Emine Doğrukök, Belediye Başkanımız İsmail Öntaş'ı makamında ziyaret etti.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sn. Dr. Cahit Çelik, Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Uzmanları Tuğçe Rodoplu ve Emine Doğrukök, Belediye Başkanımız İsmail Öntaş'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, Nallıhan'a kazandırılan ve devam eden projelerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: Habermetre

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