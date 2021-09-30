Ankara-İzmir Çevre Otoyolu çalışmalar sebebiyle kapanınca sürücüler isyan etti - Haberler
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Ankara-İzmir Çevre Otoyolu çalışmalar sebebiyle kapanınca sürücüler isyan etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara-İzmir Çevre Otoyolu çalışmalar sebebiyle kapanınca sürücüler isyan etti

Bursa Çevre Otoyolu Doğu Kavşağı Ankara-İzmir istikameti, üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle tamamen trafiğe kapatılınca, sürücüler isyan etti.

ANKARA (İHA) - Bursa Çevre Otoyolu Doğu Kavşağı Ankara-İzmir istikameti, üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle tamamen trafiğe kapatılınca, sürücüler isyan etti.

Bursa Çevre Otoyolu Doğu Kavşağı Ankara-İzmir istikameti, geçtiğimiz günlerde üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle tamamen trafiğe kapatıldı. Kestel Doğu Kavşağı ve Yenişehir-Bursa Kavşağı, ekipler tarafından bariyerlerle kapanarak, trafik akışı D-200 devlet yoluna verildi. Bilhassa akşam iş çıkışı saatlerinde batı bölgesinde yaşayanların tercih ettiği yol günlerdir kapalı kalınca, sürücüler bu duruma isyan etti. Otoyol üzerinden batı kavşağına 25 dakikada ulaşabilen sürücüler, çalışma sebebiyle akşam saatlerinde D-200 devlet yolundan batı kavşağına 1.30 saatte ulaşabiliyor. Öte yandan çalışma sebebiyle kapatılan otoyolda herhangi bir işçinin olmadığı görüldü. Sürücüler, çalışmanın bir an önce sonlanmasını veya yolun kısmen trafiğe açılmasını istedi.

(İHA)

Ankara-İzmir Çevre Otoyolu çalışmalar sebebiyle kapanınca sürücüler isyan etti

Ankara-İzmir Çevre Otoyolu çalışmalar sebebiyle kapanınca sürücüler isyan etti

Ankara-İzmir Çevre Otoyolu çalışmalar sebebiyle kapanınca sürücüler isyan etti

Ankara-İzmir Çevre Otoyolu çalışmalar sebebiyle kapanınca sürücüler isyan etti

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Haber: Ankara-İzmir Çevre Otoyolu çalışmalar sebebiyle kapanınca sürücüler isyan etti - Haberler
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