Ankara Instagram Fotoğraf ve 2. Ankara Temalı Afiş Yarışmaları Sergi ve Ödül Töreni

1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması ve 2. Ankara ve Kültürel Değerler Temalı Afiş Yarışması'nın ödülleri, 26 Nisan'da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması ve 2. Ankara ve Kültürel Değerler Temalı Afiş Yarışması'nda başarılı olan eser sahiplerine ödülleri, Ankara Point Otel'de gerçekleşen törenle verildi. Törene Ankara Kalkınma Ajansı yetkilileri ve yarışma jürilerinden Ankara Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bora Hızal, fotoğraf sanatçıları Hakan Olgun, Müge Altınalan ve fotoğraf eğitmeni M. Zeki Güven'in yanı sıra eser sahipleri, fotoğrafçılar ve sanatseverler katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan törende daha sonra ödül alan eserlerin sahiplerine ödül ve sertifikaları takdim edildi. Sertifika töreninin ardından Pelin Aydar trio dinletisi gerçekleştirildi.

Ankara'nın tarihi ve kültürel değerlerini ve doğal manzaralarını yansıtan eserleri içeren 1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması kataloğu ve 2. Ankara ve Kültürel Değerler Temalı Afiş Yarışması kataloğu, ödül töreninde davetlilerin beğenisine sunuldu.

1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması'nda #Ankaradagezilecekçokyervar etiketini ekleyip, @cityofankara instagram hesabından bahsederek paylaşan 316 fotoğraf değerlendirildi. Yarışmada birincilik ödülünü Maksut Çubuk, ikincilik ödülünü Muhammed Diler, üçüncülük ödülünü F. Dilek Uyar aldı. Birinci mansiyon ödülünü Giray Kocaman, ikinci mansiyon ödülünü Aynur Bostan, üçüncü mansiyon ödülünü Abdullah Durman almaya hak kazandı.

2. Ankara ve kültürel Değerler Temalı Afiş Yarışması'nda 278 afiş değerlendirildi. Yarışmada birincilik ödülünü Özge Kandemir, ikincilik ödülünü Ömer Çam, üçüncülük ödülünü Berke İnce alırken, Burcu Kaynar, Eda Bilgiç ve Cenk Alparslan'ın eserleri de mansiyon ödülünü almaya hak kazandı. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda toplam 17 afiş ise sergilenmeye layık görüldü. - ANKARA