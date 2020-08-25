Ankara İletişim Başkanı Altun'dan, 'Kızıl Elma Marşı' paylaşımı
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Ankara İletişim Başkanı Altun'dan, 'Kızıl Elma Marşı' paylaşımı

İletişim Başkanı Altun'dan, 'Kızıl Elma Marşı' paylaşımıİLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Malazgirt Zaferinin 949'uncu yıldönümü dolayısıyla hazırlanan 'Kızıl Elma Marşı'nı' paylaştı.

25.08.2020 00:13 | Son Güncelleme: 25.08.2020 00:19

İletişim Başkanı Altun'dan, 'Kızıl Elma Marşı' paylaşımı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Malazgirt Zaferinin 949'uncu yıldönümü dolayısıyla hazırlanan 'Kızıl Elma Marşı'nı' paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, Malazgirt Zaferinin 949'uncu yıldönümü dolayısıyla hazırlanan 'Kızıl Elma Marşı'nı' Twitter hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, "Bizim için Kızılelma büyük ve güçlü Türkiye'dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızılelma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık'tan Hicaz'a Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir" dedi.

Ankara İletişim Başkanı Altun'dan, 'Kızıl Elma Marşı' paylaşımı

Kaynak: DHA

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