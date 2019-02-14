MAK Danışmanlık Başkanı Canlı Yayında Açıkladı: Özhaseki'ye de Söyledim, Son Ankette Mansur Yavaş 6 Puan Önde

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime dair değerlendirmelerde bulundu. Elindeki verileri AK Parti ve CHP adaylarıyla paylaştığını belirten Kulat, "Bizim elimizdeki verilerde Mansur Yavaş 5-6 puan kadar önde gidiyor" dedi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, TV5'te yayınlanan 'Kulis Ankara' programında yerel seçim anketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kulat, yerel seçim anketlerine ilişkin şu şekilde konuştu:

"ÖZHASEKİ'NİN İSMİ İLK ÜÇTE ÇIKMADI"

"Yerel seçim anketleri yapıyoruz. Elimizdeki verilere göre muhalefet hiç olmadığı kadar önde çıkıyor Ankara'da. Muhalefet önde görünüyor Ankara'da. Bizim henüz Mehmet Özhaseki'nin isminin açıklanmadığı dönemde yaptırdığımız araştırmalarda Özhaseki'nin ismi hiç ilk üçte çıkmadı. Süleyman Soylu, Veysel Tiryaki ve Mustafa Tuna ve isimleri çıkıyordu."

"ÖZHASEKİ'NİN KENDİSİNE DE ANLATTIM"

"Şimdi anlatacağım konuları sayın Mehmet Özhaseki'nin kendisine de anlattım. Rakibi olan sayın Mansur Yavaş'a da anlattım. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile de konuştum. Bizim elimizdeki verilerde Mansur Yavaş 5-6 puan kadar önde gidiyor. Kararsız seçmen oranının yüksekliği bana göre kararsız olmaktan değil kararını farklı endişelerinden dolayı ifade etmeyen seçmenden kaynaklanıyor. Kararsız seçmenin çokluğu da iktidarın aleyhine bir fotoğraf oluşturabilir."