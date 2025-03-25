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ANKARA HAVA DURUMU | 26 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU | 26 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Ankara'da hava durumunu yakından takip edenler için hem günlük hem de haftalık raporlar oldukça önemli. Peki, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini ne söylüyor? İşte Ankara'da 26 Mart Çarşamba günü ve devamında beklenen hava koşulları…

Ankara hava durumu 26 Mart 2025 tarihi itibarıyla vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle gün içerisinde dışarıda planı olanlar "26 Mart Ankara'da hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre Ankara'da önümüzdeki günlerde sıcaklık değerlerinde dalgalanma bekleniyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 26 Mart Çarşamba günü hava genel olarak bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C, gece ise en düşük sıcaklık 11°C olarak tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU | 26 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

ANKARA HAVA DURUMU | 26 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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