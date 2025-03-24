ANKARA HAVA DURUMU | 24 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara hava durumu ile ilgili güncel bilgiler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük tahmin raporları doğrultusunda şekilleniyor. Peki, bugün Ankara'da yağmur bekleniyor mu? Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde mi seyredecek? İşte detaylar...

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

24 Mart itibarıyla Ankara'da parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus beklenirken, gün içerisinde hava sıcaklığının 14 ila 17 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Ankara hava durumu tahminlerine göre rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan hafif esmesi bekleniyor.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: