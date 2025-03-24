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ANKARA HAVA DURUMU | 24 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU | 24 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Ankara hava durumu 24 Mart Pazartesi günü için merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, "24 Mart Ankara'da hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını ararken, Meteoroloji'den gelen son tahminler dikkat çekiyor. Özellikle sabah saatlerinde işe veya okula gidecek olanlar, Ankara hava durumu bilgilerine göre hazırlık yapmak istiyor.

Ankara hava durumu ile ilgili güncel bilgiler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük tahmin raporları doğrultusunda şekilleniyor. Peki, bugün Ankara'da yağmur bekleniyor mu? Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde mi seyredecek? İşte detaylar...

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

24 Mart itibarıyla Ankara'da parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus beklenirken, gün içerisinde hava sıcaklığının 14 ila 17 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Ankara hava durumu tahminlerine göre rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan hafif esmesi bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU | 24 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

ANKARA HAVA DURUMU | 24 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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