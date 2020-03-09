ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti
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ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti

Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybettiADALET Eski Bakanı Şevket Kazan (86), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

09.03.2020 22:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:47
ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti

Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti

ADALET Eski Bakanı Şevket Kazan (86), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazan'ın yarın ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetmiştir. Cenaze namazı yarın Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınıp ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecektir? ifadelerine yer verildi.

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ANKARA, (DHA)

ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti

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