Ankara Ergene'de, Fırtına Kaymakamlık Binasının Çatısını Uçurdu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle kaymakamlık binasının çatısının bir bölümü uçtu, ilçede aydınlatma direkleri ile yön levhaları devrildi.

Ergene, bu gece saatlerinde etkili olan fırtına hızını zaman zaman saatte 50 kilometreye çıkar çıkardı. Fırtınada Marmaracık Mahallesi'nde bulunan kaymakamlık binasının çatısının bir kısmı uçtu. Çatının uçması üzerine kaymakamlık binasına ekipler sevk edilerek önlem alındı

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, havanın rüzgarlı olması nedeniyle binanın çatısında küçük bir uçma olduğunu ve gerekli tedbirlerin alındığın söyledi.

Fırtına nedeniyle ilçede bazı aydınlatma direkleri ile yön levhaları da devrildi. İlçede fırtınaya karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.