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Ankara ELMADAĞ su kesintisi! 24-25 Mart ASKİ Elmadağ su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara ELMADAĞ su kesintisi! 24-25 Mart ASKİ Elmadağ su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Elmadağ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Elmadağ ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Mart Ankara Elmadağ su kesintisi saatleri...

Elmadağ su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.03.2025 16:20:00

Tamir Tarihi: 24.03.2025 21:00:00

Detay: HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER MAH 415 CADDESİNDEKİ ARIZADAN DOLAYI I SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAH BİR KISMI.

Ankara ELMADAĞ su kesintisi! 24-25 Mart ASKİ Elmadağ su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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