Ankara'dan ABD'ye F-35 tepkisi: Karar adil değil, stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak
ABD'nin Türkiye'yi Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasından dolayı F-35 programından çıkaracağını açıklamasına Ankara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD’yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz" denildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'yi Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasından dolayı F-35 programından çıkaracağını açıklamasına Ankara tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz" denildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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