Ankara'dan ABD'ye F-35 tepkisi: Karar adil değil, stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak

Ankara'dan ABD'ye F-35 tepkisi: Karar adil değil, stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak

ABD'nin Türkiye'yi Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasından dolayı F-35 programından çıkaracağını açıklamasına Ankara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD’yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz" denildi.

Ankara'dan ABD'ye F-35 tepkisi: Karar adil değil, stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'yi Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasından dolayı F-35 programından çıkaracağını açıklamasına Ankara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz" denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et