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Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 6 kişi için cenaze namazı kılındı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 6 kişi için cenaze namazı kılındı. Hayatını kaybeden vatandaşlardan dördü Eskişehir'de ikisi ise Ankara'da toprağa verilecek.

Ankara - Kahramankazan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf Öğüt (59), Sultan Öğüt (56), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40), Nevzat Öğüt (37) ve Abdullah Kocabaş (37) için Kahramankazan Ulu Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Hayatını kaybeden Burcu Sağlam'ın Kahramankazan Asri Mezarlığı'na, Abdullah Kocabaş'ın ise Kılıçlar Köyüne defnedileceği öğrenildi. Yaşamını yitiren diğer 4 kişinin cansız bedenleri ise Eskişehir'de toprağa verilecek. - ANKARA

Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

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