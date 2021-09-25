Ankara'daki trafik kazasında bir belediye işçisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'daki trafik kazasında bir belediye işçisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Ankara'daki trafik kazasında bir belediye işçisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Başkentte bulvar üzerinde bakım onarım çalışması yapan belediye işçilerine otomobilin çarpması sonucu, bir işçi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Başkentte bulvar üzerinde bakım onarım çalışması yapan belediye işçilerine otomobilin çarpması sonucu, bir işçi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent estetiği ekibi, refüjde bakım onarım çalışması yapmak için 06 EG 1396 plakalı kamyonetle Ankara Bulvarı'nda Atatürk Orman Çiftliği Köprülü Kavşağı yakınına geldi.

Yoldan geçen sürücülerin dikkatini çekmek için gerekli uyarı işaretlerini yola yerleştiren belediye işçileri, daha sonra çalışmaya başladı.

Bu sırada 25 yaşındaki İsmail Kaanhan Aydoğan'ın kullandığı 06 EU 4201 plakalı otomobil, park halindeki kamyonete ve işçilere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, işçilerden 38 yaşındaki Enes Sakarya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan işçiler 29 yaşındaki Salih Çınar ve 44 yaşındaki Serdar Doğan ile otomobil sürücüsü Aydoğan ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Sürücü Aydoğan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın cenazesi, mesai arkadaşları tarafından cenaze aracına taşınarak hastane morguna götürüldü.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Melih Gökçek, FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı şikayeti üzerine ifade verdi

Melih Gökçek, FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı şikayeti üzerine ifade verdi

 Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı çevredekiler korku dolu gözlerle izledi

Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı çevredekiler korku dolu gözlerle izledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Süleyman Soylu Adnan Menderes Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Gülben Ergen Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Mehmet Topal Sergen Yalçın Mustafa Denizli Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara'daki trafik kazasında bir belediye işçisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 02:13:55. #1.17#