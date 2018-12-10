Ankara'daki Durum Belirsizliğini Korurken, Mansur Yavaş'tan Yeni Açıklama Geldi

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstereceği konuşulan Mansur Yavaş'tan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama geldi.

"SAYGI İLE DUYURURUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi CHP ve İYİ Parti ile anılan Mansur Yavaş resmi Twitter adresinden yeni bir açıklama yaptı. Yavaş, açıklamasında "Bu saat itibarı ile ittifak görüşmeleri henüz sonuçlanmamıştır. Saygı ile duyururum" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'IN YERİNE ÖZARSLAN MI?

Öte yandan farklı bir formül geliştirdikleri konuşulan CHP ve İYİ Parti'nin Metin Özarslan'ı gündeme aldıkları konuşuluyor.