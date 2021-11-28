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Ankara'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Ankara'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Ankara'da alacak verecek meselesi nedeniyle arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Ankara'da alacak verecek meselesi nedeniyle arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Hamamönü bölgesinde 18 Kasım'da Şahmerdan Gürbüz'ün silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, Gürbüz ile aralarında alacak verecek tartışması yüzünden husumet bulunan Osman Özdemir'in aracını olay yerine yakın bir bölgede terk ederek kaçtığını belirledi.

Yürütülen çalışmalar sonrası ekipler, Özdemir'in kız arkadaşı olduğu öğrenilen D.K'yi takibe aldı. Düzenlenen operasyonda zanlı ve D.K. Sincan'da saklandıkları evde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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