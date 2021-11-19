Ankara'daki 3 katlı binada patlama yaşandı, gökyüzünü duman kapladı
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın kesin nedeni henüz netleşmezken ilk bilgilere göre LPG sisteminin patladığı bildirildi. Öte yandan patlamanın şiddetini gözler önüne seren bazı videolar da yayınlandı. Görüntülerde patlamanın ardından gökyüzünü duman kapladı.
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki saat 22.26 sıralarında 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binanın bir kısmı çöktü.
APARTMAN SAKİNLER GÖÇÜKTEN KURTARILDI
Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda apartman sakini oluşan göçükten kurtarıldı.
DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Bazı vatandaşların cep telefonuna yansıdığı görüntülerde ise patlamanın yaşandığı bölgede gökyüzü duman kapladı. Görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.
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