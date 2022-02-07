Ankara'da yük treni otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Ankara'da yük treni otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA, Ali Tuna - Güncel
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Ankara'da yük treni otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yük treninin çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

POLATLI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde yük treninin çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'den Ankara'ya giden yük treni, Fatih ve Şehitlik mahallelerini birbirine bağlayan Yılmaz Işılak Hemzemin Geçidi'nde, Şükrü Yılmaz (66) yönetimindeki 06 DE 6011 plakalı otomobile çarparak bir süre sürükledi.

Kazada, otomobildeki Ali Şir Ünal (68) hayatını kaybetti, sürücü Yılmaz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Şir Ünal'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ankara'da yük treni otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara'da yük treni otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara'da yük treni otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara'da yük treni otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Ali Tuna - Güncel

Eskişehir, Polatlı, Ankara, Ölü, Güncel, Haber

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