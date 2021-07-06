Ankara'da yeni model taksi durakları için ihale tarihi belli oldu
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Ankara'da yeni model taksi durakları için ihale tarihi belli oldu

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Politika

Ankara'da yeni model taksi durakları için ihale tarihi belli oldu Taksici esnafından Ankara Büyükşehir Belediyesine doğrudan gelen talepler üzerine harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığını "yeni model taksi durakları projesi" hazırlanması konusunda görevlendirdi.

Ankara'da yeni model taksi durakları için ihale tarihi belli oldu

ANKARA - Taksici esnafından Ankara Büyükşehir Belediyesine doğrudan gelen talepler üzerine harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığını "yeni model taksi durakları projesi" hazırlanması konusunda görevlendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, taksici esnafının da görüş ve önerileri doğrultusunda yeni taksi durakları tasarlanması için Kent Estetiği Daire Başkanlığını görevlendirildi. Taksici esnafını daha konforlu ve modern taksi duraklarıyla buluşturma kapsamında geçtiğimiz aylarda ilk örneği Çukurambar'da uygulanan yeni model taksi durakları projesi hızla ilerlerken, ilk etapta 25 yeni taksi durağının yapım işi için de ihale tarihi belli oldu. 25 yeni taksi durağının yapımı için 29 Temmuz tarihinde ihaleye çıkılacak. Taksi duraklarının 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor

İhale 29 Temmuz'da yapılacak

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, yeni model taksi durakları montajlı alım işi için 29 Temmuz 2021 tarihinde ihaleye çıkacak. Yeni taksi durakları kapalı ve açık kullanım alanları, ibadethane, depo, WC ve mutfak bölümleriyle taksici esnafının hayatını kolaylaştıracak şekilde dizayn edilecek.

Ankara taksici esnafı başta olmak üzere Ankara Umumi Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası ile yapılan görüşmeler sonrası tip1, tip2 ve tip3 modelde yapılacak yeni taksi durak noktaları ise şöyle belirlendi:

Etimesgut Gölet Taksi Etimesgut Ahimesut Taksi, Altındağ Hacettepe Taksi, Yenimahalle 06Ergazi Taksi, Yenimahalle GİMAT Taksi, Yenimahalle Oleyis Taksi, Yenimahalle Armada Şenol Taksi, Yenimahalle Batıkent Botanik Taksi, Yenimahalle A City Erciyes Gimart Taksi, Gölbaşı İncek Taksi, Çankaya Kardeşler Taksi, Çankaya Konutkent 1 Taksi, Çankaya Yaşamkent Taksi, Çankaya Metiş Taksi Durağı, Çankaya Anıl Taksi, Çankaya GAR Taksi, Çankaya Huzur Taksi, Çankaya Merhaba Taksi, Çankaya Ayrancı Taksi, Sincan Sağlık Taksi, Mamak Mamak Köprü Taksi, Mamak Mozaik Taksi, Keçiören Pınarbaşı Taksi, Keçiören Ufuktepe Taksi, Kahramankazan Meydan Merkez Taksi

Yeni taksi duraklarının 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor

Proje çalışmaları doğrultusunda daha önce durak yeri verilmiş ancak mevcutta durağı olmayan noktalar ile ekonomik ömrünü tamamlayan taksi durakları tek tek tespit edildi. 29 Temmuz tarihinde ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak ihalenin yapılmasının ardından ilk etapta 25 yeni model taksi durağının 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Ankara'da 7 bin 700 taksi ve 500'e yakın taksi durağı Başkentlilere hizmet vermeyi sürdürüyor.

Ankara'da yeni model taksi durakları için ihale tarihi belli oldu
Ankara'da yeni model taksi durakları için ihale tarihi belli oldu
Ankara'da yeni model taksi durakları için ihale tarihi belli oldu
Ankara'da yeni model taksi durakları için ihale tarihi belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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