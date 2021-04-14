Ankara'da yaşayan kardeşi koronaya yakalanan adam İstanbul'da temaslı olarak karantinaya alındı
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Ankara'da yaşayan kardeşi koronaya yakalanan adam İstanbul'da temaslı olarak karantinaya alındı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Ankara'da yaşayan kardeşi koronaya yakalanan adam İstanbul'da temaslı olarak karantinaya alındı

Ankara'da yaşayan, aylardır bir araya gelmediği kardeşinin korona testi pozitif çıkan Erhan Çınar, İstanbul'da temaslı olarak karantinaya alındı. E-nabız uygulamasına girdiğinde "Temaslı ve zorunlu izolasyon" ibaresiyle karşılaştığını söyleyen Çınar, "Sistemde izolasyonlu göründüğüm için işe gidemiyorum, toplu taşıma araçlarına binemiyorum. Evden çıkmam yasak. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

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İstanbul'da yaşayan Erhan Çınar, 440 kilometre uzaklıkta Ankara'da yaşayan ve aylardır yüz yüze görüşmediği kardeşinin temaslısı olarak karantinaya alındı. Üç gündür kardeşiyle hiçbir temasının olmadığını ilçe, il sağlık müdürlükleri, bakanlığın ilgili birimlerine anlatmaya çalıştığını söyleyen Çınar, "Üç gündür bu saçmalığın sona erdirilmesi için uğraşıyorum ama başaramıyorum" dedi.

KARDEŞİ POZİTİF

Kardeşinin rahatsızlanması üzerine test yaptırdığını söyleyen Çınar, "Kardeşimle aylardır yüz yüze gelmedik, telefonla konuşuyoruz. 4 gün önce Ankara'dan filyasyon ekibinden aradılar. Kardeşimin testinin pozitif çıktığını ve kendisine ulaşmak istediklerini söylediler. Gerekli bilgileri hemen verdim. Sonra kardeşimi arayıp durumunu sordum. Kendisine moral verirken, bana 'abi e-nabıza girer misin' dedi. Girdiğimde şoke oldum" şeklinde konuştu.

E-NABIZ'DA ŞOK

E-nabız uygulamasına girdiğinde "Temaslı ve zorunlu izolasyon" ibaresiyle karşılaştığını söyleyen Erhan Çınar, kabusun bundan sonra başladığını söyledi. Sözcü'nün haberine göre Çınar, "Aylardır yüz yüze görüşmediğim, bir araya gelmediğim kardeşim, e-nabız sisteminde 'bir yakınınızın telefonu' bölümüne benim telefonumu yazdığı için beni de karantinaya almışlar. Üç gündür, yaşadığım mahallenin bağlı olduğu Ümraniye İlçe Sağlık, İstanbul İl Sağlık, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili tüm birimlerine ulaşarak durumumu anlatmaya çalıştığım halde karantinam sürüyor. Sistemde izolasyonlu göründüğüm için işe gidemiyorum, toplu taşıma araçlarına binemiyorum. Evden çıkmam yasak. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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