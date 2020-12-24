Ankara'da yağan kar sokakları buz pistine çevirdi! Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Başkent Ankara'da gece başlayan kar yağışı sokakları buz pistine çevirdi. Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, kontrolden çıkan bir otomobilin kayarak başka bir araca çarptığı görüntü bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda önlem alarak tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

TRAFİK KAZALARI MEYDANA GELDİ

Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kentin birçok noktasında kayganlaşan yollar nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çankaya ilçesinde Hollanda Caddesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil kayarak başka bir araca çarparak durabildi. Yaşanan kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.