Ankara'da yağan kar sokakları buz pistine çevirdi! Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı
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Ankara'da yağan kar sokakları buz pistine çevirdi! Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

24.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:54

Başkent Ankara'da gece başlayan kar yağışı sokakları buz pistine çevirdi. Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, kontrolden çıkan bir otomobilin kayarak başka bir araca çarptığı görüntü bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda önlem alarak tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

TRAFİK KAZALARI MEYDANA GELDİ

Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kentin birçok noktasında kayganlaşan yollar nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Ankara'da yağan kar sokakları buz pistine çevirdi! Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çankaya ilçesinde Hollanda Caddesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil kayarak başka bir araca çarparak durabildi. Yaşanan kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Ankara'da yağan kar sokakları buz pistine çevirdi! Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Haber Yorumları (10)
HAKAN ARSLAN: Mansur Yavaş arabalar yavaş yavaş kayıyor
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LALE: Eee tabi ana arterler bile tuzlanmaz ise olacağı buydu. 10 km lik işime 1,5 saatte gittim. Ne tuzlama ne yol küreme. Aferin sana belediye...Eskiden geceden başlardı çalışmalar. Yazık çok yazık...
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FB Lİ: Sabah ben gibi bütün Ankaralıları rezil eden önce meteoroloji sonrada belediyelere diyecek söz bulamıyorum. Yazıklar olsun. Meteorolojiye kalsa havada bulut bile yok. Ertesi günü bari bilin yahuu
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