Ankara'da Vefa Sosyal Destek grupları, ekmek dağıttı ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Vefa Sosyal Destek grupları, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşlara ekmek dağıttı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Vefa Sosyal Destek grupları, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşlara ekmek dağıttı.

Hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların ekmek ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılandı. Bu kapsamda Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek grupları da ilçe sakinlerine ekmek dağıttı. Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'nde araçlara yüklenen ekmekler, sokak sokak gezilerek vatandaşlara ulaştırıldı. Ekipler, Vefa Sosyal Destek Hattı'nı arayarak ekmek talebini ileten Fahrettin Demir'e de (65) ekmek ulaştırdı. Evine gelen Vefa Destek Grubu üyelerini gören Demir, duygulanarak teşekkür etti.Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ekmek dağıtımı planlandığı gibi devam etmektedir. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmamış, ekmek dağıtımı planladığı şekilde, sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Bölgemizdeki tüm fırıncılar ile oluşturulan telefon iletişim gurupları aracılığıyla sürekli olarak gelişmeler takip edilmekte, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi için gerekli tedbirler alınmış durumdadır" denildi.

Kaynak: DHA