Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 2 ölü (2)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİAnkara'da, uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumetli olan 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanarak, yakınları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan İsmail Altun da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.