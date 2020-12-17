Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 2 ölü (2)
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Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 2 ölü (2)

17.12.2020 02:42 | Son Güncelleme: 17.12.2020 02:46
Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 2 ölü (2)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİAnkara'da, uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumetli olan 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanarak, yakınları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan İsmail Altun da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'da, uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumetli olan 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanarak, yakınları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan İsmail Altun da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.  

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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