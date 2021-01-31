Uyuşturucu bağımlısı genç, 'Şeytana benzettiği' arkadaşını vurarak öldürdü
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Uyuşturucu bağımlısı genç, 'Şeytana benzettiği' arkadaşını vurarak öldürdü

31.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:57

Ankara'da uyuşturucu bağımlısı genç, arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü. Kaçarak sığındığı akaryakıt istasyonunda ateş açarken yakalanan genç, ifadesinde "Şeytana benzettiğim için öldürdüm" dedi.

Çankaya ilçesi Ece Caddesi'nde oturan Berk Bilge Aslan ile Berkay Kesen arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Berkay Kesen, arkadaşı Berk Bilge Aslan'ı tabancayla vurdu.

Şüpheli Berkay K., bunun üzerine olay yerinden Dikmen Caddesi istikametine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı Berk Bilge Aslan, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerine yakın konumda bulunan bir akaryakıt istasyonuna ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Berkay Kesen'i Dikmen Caddesi'nde uyuşturucunun etkisi altında akaryakıt istasyonuna ateş açtığı sırada yakaladı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı "Kendimde değildim. Arkadaşımla alkol almıştık. Onu şeytana benzettim ve bana silah çektiğini gördüm. Bu yüzden onu öldürdüm" dedi. Berke Bilge Aslan, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Berkay Kesen'in cansız bedeni ise polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu bağımlısı genç, 'Şeytana benzettiği' arkadaşını vurarak öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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