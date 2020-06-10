Ankara'da TIR, yolcu midibüsüne çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİAnkara'nın Beypazarı ilçesinde, TIR'ın yolcu midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
10.06.2020 13:38 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:55
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, TIR'ın yolcu midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada yaralanan ve hastanede tedaviye alınan 4 kişiden Mesut Kaya da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde TIR'ın kavşaktan geçen midibüse çarparak, sürüklemesi yer aldı.
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Kaynak: DHA