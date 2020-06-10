Ankara'da TIR, yolcu midibüsüne çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2) ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİAnkara'nın Beypazarı ilçesinde, TIR'ın yolcu midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, TIR'ın yolcu midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada yaralanan ve hastanede tedaviye alınan 4 kişiden Mesut Kaya da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde TIR'ın kavşaktan geçen midibüse çarparak, sürüklemesi yer aldı.

I

Kaynak: DHA