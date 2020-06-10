Ankara'da TIR, yolcu midibüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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Ankara'da TIR, yolcu midibüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, TIR'ın yolcu midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ankara'da TIR, yolcu midibüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
10.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:52

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, TIR'ın yolcu midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Beypazarı Alpaslan Türkeş Bulvarı Hamzalar kavşağında meydana geldi. Beypazarı'ndan Ankara'ya giden A.D. yönetimindeki 06 GF 3945 plakalı yolcu midibüsüne kavşakta, O.E. yönetimindeki 06 BGH 23 plakalı TIR çarptı. Kazada iki sürücü ile birlikte, midibüste bulunan S.E. ile ismi öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yaralılardan S.E., yolda hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralı ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA

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