Ankara'da su kanalı kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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Ankara'da su kanalı kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

15.10.2020 09:35 | Son Güncelleme: 15.10.2020 09:38
Ankara'da su kanalı kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde su kanalı kazısı sırasında oluşan göçüğün altında kalan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde su kanalı kazısı sırasında oluşan göçüğün altında kalan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Yaylak Mahallesi sakinlerine içme suyu götürmek için yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanalda su borusu bağlantıları yapan Ahmet Ünlütürk (71) ile İsa Şanlıtürk (53), toprak altında kaldı.

Olayı gören Mahalle Muhtarı Fatih Teber ve mahalle sakinleri kanalda kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Çevredekilerin ihbarıyla da bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekibi, Ünlütürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Göçükten çıkarılan Şanlıtürk, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ünlütürk'ün cenazesi, morga götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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