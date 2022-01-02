Son dakika! Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı - Haberler
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Son dakika! Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Ankara'nın Altındağ ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Aslan (10), Doğantepe Mahallesi'nde yürürken, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpeklerden kurtulmaya çalışan çocuğun yardımına yetişen vatandaşlar, köpekleri uzaklaştırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Vücudunda ısırık izleri oluşan Aslan, Ankara Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Köpeklerin saldırı anı, bir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Son dakika! Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Son dakika! Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Son dakika! Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

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AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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