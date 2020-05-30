Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
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Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
30.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:38

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, emniyet güçleri, Ankara'da Büyükesat Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde belirlenen adreslerde fuhuş yaptırıldığı bilgisi aldı. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis, operasyon öncesinde adreslerde önce çevre güvenliği aldı ve görevli memur, müşteri gibi gözükerek iş yerinin kapısını çaldı. Kapı açılır açılmaz içeri baskın yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda H.Y., E.Y., A.A., B.A., B.T., S.G. ve G.K. isimli kişiler gözaltına alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı gereği olayla ilgili tahkikata başlanırken, ismi geçen 7 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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