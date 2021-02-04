Borcunu almak için evden çıkan adamın cansız bedeni otomobilinde bulundu
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Borcunu almak için evden çıkan adamın cansız bedeni otomobilinde bulundu

04.02.2021 01:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 07:47

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde alacağını tahsil etmek için giden kişiden haber alınamadı. Talihsiz adam bir süre sonra boş bir arazide araç içerisinde vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

Dün öğleden sonra Ankara'nın Pursaklar ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde park halinde duran otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.

TABANCA İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin Rafet Ünal olduğu ve vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.

BORCUNU ALMAK İÇİN GİTMİŞ

Ekiplerin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini çalıştırdığı öğrenilirken yakınlarının ifadesine göre, Ünal'ın bir alacağının tahsili için gittikten sonra ortalardan kaybolduğu belirlendi.

Olay yerine gelen talihsiz adamın yakınları sinir krizi geçirdi.

Borcunu almak için evden çıkan adamın cansız bedeni otomobilinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ

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