Son dakika haber! Ankara'da şehitliğe bayram ziyareti
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Son dakika haber! Ankara'da şehitliğe bayram ziyareti

Son dakika haber! Ankara'da şehitliğe bayram ziyareti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ankara'da şehitliğe bayram ziyaretiANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit yakınları, arife günü Cebeci Askeri Şehitliği'nde şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Ankara'da şehitliğe bayram ziyareti

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit yakınları, arife günü Cebeci Askeri Şehitliği'nde şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit yakınları, bayram arifesinde şehitliklere akın etti. Başkent'te şehit aileleri, sabah saatlerinden itibaren Cebeci Askeri Şehitliğini ziyaret etmeye başladı. Öğleden sonra şehitlikteki yoğunluk arttı. Şehit aileleri, yakınlarının mezarlarına su döküp, çiçek bıraktı, dua etti, Kuran-ı Kerim dinledi. Öte yandan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Cebeci Askeri Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Programa BBP Genel Başkanı Destici ve AK Parti Genel Sekreteri Şahin'in yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da katıldı. SUR'UN İLK ŞEHİDİNİN MEZARINA ZİYARET

Güneydoğu'da Hendek olayları sırasında Sur'un ilk şehidi olan bordo bereli Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir de oğlunun mezarını ziyaret etti. Mezarlığın tam karşısında kiraladığı evde oturan normal günlerde her gün oğlunun mezarını ziyaret eden Sevgi Daşdemir, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen şehitlik ziyaretine izin verildiği için çok mutlu olduklarını söyledi. Daşdemir, mezarlığın karşısındaki evde oturduğunu anlatarak, "Oğlumla bu dünyada komşuyuz. Öğlen namazlarından sonra hep buraya gelirim. Onun dışında camdan onu izlerim. Bizim 2016 yılında bayramlarımız bitti. Evlat imtihanı çok ağır. Rabbim kimseyi böyle imtihan etmesin. 'Zaman ilaç' diyorlar; ama bize ilaç değil. Gün geçtikçe daha çok özlüyorsun. Her kapı çaldığında sanki kapıdan girecek gibi bekliyorsun. Buruk geçiyor. Ben doğma büyüme İstanbul'da oturuyordum. Selçuk şehit olunca gelin hanım buraya gömülmesini istedi. Gidip gelmek çok zor oluyordu. Selçuk'la ayrılmama sözümüz vardı. Onun için bende oradaki evimi kapattım ve buraya taşındım. Evlat, toprağın altında bile olsa evlat" diye konuştu.

Görüntü dökümü: Destic'nin açıklaması - Sevgi Daşdemir röp.Şehit Selçuk Paker mezarı detay Şehit ailelerinden detay Şehit Yavuz Başayar annesi ile röp.Şehitlikten detayKur-an ve dua okunmasıGenel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ- Harun ÖZALP/ANKARA,


Son dakika haber! Ankara'da şehitliğe bayram ziyareti
Son dakika haber! Ankara'da şehitliğe bayram ziyareti
Son dakika haber! Ankara'da şehitliğe bayram ziyareti
Son dakika haber! Ankara'da şehitliğe bayram ziyareti
Son dakika haber! Ankara'da şehitliğe bayram ziyareti
Son dakika haber! Ankara'da şehitliğe bayram ziyareti
Son dakika haber! Ankara'da şehitliğe bayram ziyareti
Son dakika haber! Ankara'da şehitliğe bayram ziyareti
Son dakika haber! Ankara'da şehitliğe bayram ziyareti
Son dakika haber! Ankara'da şehitliğe bayram ziyareti
Son dakika haber! Ankara'da şehitliğe bayram ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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