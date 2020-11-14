Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı! Kendilerini tıbbi cihazlarla korudular
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Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı! Kendilerini tıbbi cihazlarla korudular

14.11.2020 17:29 | Son Güncelleme: 14.11.2020 17:42

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Çalışanlar tıbbi cihazlarla kapının ardına barikat kurarak kendilerini korudular. Olay sonucu 4 saldırgan gözaltına alındı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Bölümü'ne dün gece geç saatlerde bisikletten düşmesi sonucu kalp sorunları yaşayan bir çocuk getirildi. Çocuğun tedavisi sırasında hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışma sonucu hasta yakınları, çocuk yoğun bakım bölümündeki sağlık çalışanlarına saldırmak istedi.

SAĞLIKÇILAR TIBBİ CİHAZLARI KENDİLERİNE SİPER YAPTI

Sağlıkçılar, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda yapıldığı gibi, yoğun bakım bölümünün kapılarını kapatarak saldırganları durdurdu. Yaşananların ardından polisin olaya müdahale ettiği belirtilirken, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Sağlık çalışanlarının ya da hastaların olayda yaralanmadığı belirtildi.

SAĞLIK SENDİKASINDAN SERT TEPKİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yaşanan olayı sosyal medyadan duyurarak, "Sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz" mesajını paylaştı. SES'in Twitter paylaşımı şöyle:

"Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde dün akşam hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayan ve kapıları tutarak kendilerini korumaya çalışan sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz devam edecek."

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı! Kendilerini tıbbi cihazlarla korudular

BENZER OLAY KEÇİÖREN'DE DE YAŞANMIŞTI

Geçen Eylül ayında yaşanan silahlı çatışmanın ardından Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan biri hayatını kaybetmiş, hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı. Kendilerini güçlükle hastanedeki bir bölüme kapatan sağlıkçılar canlarını zor kurtarmıştı.

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı! Kendilerini tıbbi cihazlarla korudular
Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı! Kendilerini tıbbi cihazlarla korudular
Haber Yorumları (7)
TRABZON: 10 sene indirimsiz ceza vereceksin sorgusuz sualsiz
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YETER ARTİK: Yeter artık bu nedir böyle dağ basindamiyiz sağlıkçılar kendi canlariylami yoksa bizim canlarimizlami uğraşsınlar bi huzur verin millete bikmadinizmi şiddetten bi bitmediniz be
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CO HART: Sağlık çalışanlarına çok imtiyaz verdiler resmen bazıları çok kötü ilgilenmiyor bile geçen hastaneye gittim zorla sıkıntılı ağrılı bölgeleri kontrol ettirsin yoksa ilaç yazıp gönderecek
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