Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı! Kendilerini tıbbi cihazlarla korudular

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Çalışanlar tıbbi cihazlarla kapının ardına barikat kurarak kendilerini korudular. Olay sonucu 4 saldırgan gözaltına alındı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Bölümü'ne dün gece geç saatlerde bisikletten düşmesi sonucu kalp sorunları yaşayan bir çocuk getirildi. Çocuğun tedavisi sırasında hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışma sonucu hasta yakınları, çocuk yoğun bakım bölümündeki sağlık çalışanlarına saldırmak istedi.

SAĞLIKÇILAR TIBBİ CİHAZLARI KENDİLERİNE SİPER YAPTI

Sağlıkçılar, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda yapıldığı gibi, yoğun bakım bölümünün kapılarını kapatarak saldırganları durdurdu. Yaşananların ardından polisin olaya müdahale ettiği belirtilirken, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Sağlık çalışanlarının ya da hastaların olayda yaralanmadığı belirtildi.

SAĞLIK SENDİKASINDAN SERT TEPKİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yaşanan olayı sosyal medyadan duyurarak, "Sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz" mesajını paylaştı. SES'in Twitter paylaşımı şöyle:

"Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde dün akşam hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayan ve kapıları tutarak kendilerini korumaya çalışan sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz devam edecek."

BENZER OLAY KEÇİÖREN'DE DE YAŞANMIŞTI

Geçen Eylül ayında yaşanan silahlı çatışmanın ardından Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan biri hayatını kaybetmiş, hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı. Kendilerini güçlükle hastanedeki bir bölüme kapatan sağlıkçılar canlarını zor kurtarmıştı.