Ankara'da sağanak su baskınlarına yol açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Ankara'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Sincan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Kentin birçok yerinde yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Sincan ilçesinde vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Bir binanın otoparkı tamamen suyla doldu. Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan otopark da suyla kaplandı. Otoparkta bulunan araçlar su içinde kaldı. Belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

 


Ankara'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Ankara'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Ankara'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Ankara'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Başkent'te sağanak etkili oldu (2)
Başkent'te sağanak etkili oldu (2)
Emekli amirallerin bildirisi soruşturmasında 99 şüphelinin ifadesi tamamlandı
Emekli amirallerin bildirisi soruşturmasında 99 şüphelinin ifadesi tamamlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Bülent Turan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Erçel Selçuk Balcı
Spor Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Roland Garros Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da sağanak su baskınlarına yol açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:46:32. #1.14#

title