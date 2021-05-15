Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı (2)
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Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı (2)

Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN - Haberler | Güncel

TAM KAPANMA ÖNCESİ KÖYE GELMİŞLERDİKazada hayatını kaybeden ve yaralanan bazı kişilerin Ankara'da yaşadığı ve koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma öncesi Haymana ilçesine bağlı Bahçecik köyüne geldiği öğrenildi.

TAM KAPANMA ÖNCESİ KÖYE GELMİŞLERDİ

Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan bazı kişilerin Ankara'da yaşadığı ve koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma öncesi Haymana ilçesine bağlı Bahçecik köyüne geldiği öğrenildi. Tan ve Koyuncu ailelerinin bugün öğle saatlerinde Sakarya Meydan Muharebesi Mangaldağı Şehitliğini ziyaret ettikten sonra bir süre burada piknik yaptığı belirtildi. 

'MAHŞER YERİ GİBİYDİ'Kazadan sonra yaralılara yardım eden Dilaver Erol, "Kaza olduğunda tarladaydım. Çığlık seslerini duydum. Hemen köye haber verdim. Koşarak geldik. Burası bir mahşer yeri gibiydi" diye konuştu.Kaza yeri yakınlarındaki Kirazoğlu Mahallesi'nin muhtarı Ümit Kılınç ise, "Biz geldiğimizde herkes yerdeydi. 2 çocuk olay yerinde vefat etmişti. Geldiğimizde bağrışmalar vardı. Ambulans geldi, biz de yardımcı olduk" dedi.1 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan ve hastanede tedaviye alınan 13 kişiden 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 3'ü çocuk 4 kişinin cenazesi ise otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin yarın öğle namazı sonrası Bahçecik köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Gökhan CEYLAN-Burak TEKİN/ANKARA,

 


Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı (2)
Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı (2)
Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı (2)
Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı (2)
Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

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